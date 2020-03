Corona-Anlaufstellen in der Heimat

Auch in der Heimat wird am neuartigen Corona-Virus geforscht. In Oberteuringen (Bodenseekreis) werden in einem Testzentrum Labortests durchgeführt. Menschen, die unter Corona-Verdacht stehen, werden hier getestet.

Wer bei sich selbst entsprechende Symptome erkennt, erreicht das baden-württembergische Gesundheitsamt unter der 0711 90439555. Außerdem haben einzelne Landkreise Notfall-Hotlines eingerichtet. Zusätzlich werden fast 100 Notfallpraxen in Baden-Württemberg zu Anlaufstellen umgerüstet.

Online informiert das Robert-Koch-Institut unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html.

Alle Infos zu bestätigten Fällen in der Heimat finden Sie hier.