Neue Container-Unterkünfte für Geflüchtete sollen bald wieder in der Tiengener Badstraße im Kreis Waldshut stehen. Schon während der Flüchtlingskrise 2015/16 wurden in Waldshut-Tiengen Container-Unterkünfte errichtet. Wegen der aktuell hohen Zahlen Asylsuchender im Landkreis soll das auch in diesem Jahr wieder passieren. Die ersten Wohncontainer in der Tiengener Badstraße sollen voraussichtlich im April bezogen werden.