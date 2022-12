Die Klosterbaustelle Campus Galli in Meßkirch befindet sich in Geld Not. Am gestrigen Montag hat der Sigmaringer Kreistag beschlossen, das Projekt für vier Jahre mit jährlich 75.000 Euro zu unterstützen. Das Geld wird erst zur Verfügung gestellt, wenn im Frühjahr gestellt, wenn ein Rettungsplan mit Gesamtkonzept im Frühjahr vorliegt. Auch die Stadt unterstützt das Freilichtmuseum jährlich und wird den Zuschuss erhöhen.