Bürgerentscheid über mögliche Fußgängerzone

Die mögliche Fußgängerzone in Weil am Rhein im Kreis Lörrach ist seit Jahren ein umstrittenes Thema. Der Gemeinderat hat nun beschlossen, dass ein Bürgerentscheid im kommenden Februar für endgültige Klarheit sorgen soll. Nachdem die Initiatoren für das Bürgerbegehren die nötige Zahl an Unterschriften zusammenbekommen hatten, war die Entscheidung des Gemeinderates nur noch Formsache. Sollte die Mehrheit beim Bürgerentscheid gegen die Fußgängerzone stimmen, könnte der Gemeinderat überstimmt werden.