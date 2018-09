Verkehrsminister Winfried Hermann hat in Tuttlingen für seine Initiative „RadKULTUR“ geworben. Damit sollen beispielsweise Berufspendler dazu motiviert werden häufiger auf das Fahrrad umzusteigen. Doch auch im Alltag – ob beim Einkaufen oder in der Freizeit – biete das Fahrrad zahlreiche Vorteile, so der Minister. Weitere Infos zur Initiative finden Sie HIER!

In unserem Bild: Verkehrsminister Winfried Hermann und Aesculap-Chef Joachim Schulz werben für die Nutzung des Fahrrads.