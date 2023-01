Bodensee beliebtester See Deutschlands

Auf der CMT, der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit in Stuttgart, wurde der Bodensee als beliebtester See Deutschlands für das Jahr 2022 gefeiert. Der Pokal wurde von Sven Krentz, Marketingleiter des Freizeit- und Urlaubsportals Seen.de an Ute Stegmann, Geschäftsführerin der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH sowie weitere Tourismusvertreter aus der Region übergeben.

Bei der elften Auflage des größten deutschen See-Votings hat sich der Bodensee gegen 2000 weitere Seen durchgesetzt. Bereits 2021 durfte sich der Bodensee über ein Ranking auf den Top-Plätzen freuen.