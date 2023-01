Bewegungs-Pass für 2 bis 7-jährige Kinder eingeführt

Der Landkreis Lörrach hat einen Bewegungs-Pass für Kinder zwischen zwei und sieben Jahren eingeführt. Damit soll die motorische Entwicklung spielerisch gefördert werden.

Alle pädagogischen Fachkräfte im Landkreis Lörrach können sich kostenlos im Rahmen einer eintägigen Fortbildung für den Bewegungspass anmelden. Dafür werden innerhalb des Fortbildungsprogramms „Alle Dabei!“ in den nächsten drei Jahren (bis 2025) jedes Jahr zwei Schulungstermine angeboten. Unter dem Motto „Gesund aufwachsen und Zukunft gestalten“ gilt der Pass dann ab März.

Vor allem in den Lebenswelten der Kinder soll der Bewegungspass eingesetzt werden, wie in Kindertageseinrichtungen, Sportvereinen und perspektivisch in Schulen.