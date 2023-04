Für Menschen mit einer Demenzerkrankung sowie deren Angehörige gibt es ab April eine neue, spezialisierte Beratungsstelle in Winterthur. Die Organisation Alzheimer Zürich und die Stadt Winterthur bieten das kostenlose Angebot gemeinsam an. Bei der Beratungsstelle gibt eine Expertin Informationen zur Krankheit und deren Verlauf. Außerdem berät die Expertin auch bei Veränderungen im Umgang und in der Kommunikation mit Menschen mit Demenz und wie sie im Alltag unterstützt werden können.