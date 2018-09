Benefizkonzert des Bundespolizeiorchesters

In Unterlauchringen findet am Samstag, den 15. September 2018 etwas ganz Besonderes statt. Das Bundespolizeiorchester wird um 20 Uhr in der Gemeindehalle ein Konzert geben – und das für eine richtig gute Sache! Der Erlös der Benefizveranstaltung kommt der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) zu Gute! Außerdem haben Sie in der Gemeindehalle von 10 bis 20 Uhr und auch nach dem Konzert die Möglichkeit, sich als Stammzellenspender typisieren zu lassen. Helfen Sie mit Leben zu retten und genießen Sie die klasse Musik!