Aufkleber kennzeichnen Anlaufstellen in der Stadt Friedrichshafen an denen Kinder Hilfe und Schutz finden. Dabei ist es ganz egal um welches Problem es sich handelt. Ob ein verlorener Schlüssel, Geldbeutel oder die Monatskarte oder ob das Kind die Mama oder den Papa beim Einkaufen verloren hat, bei den Anlaufstellen wird den Kindern geholfen. Bereits 45 Geschäfte und Einrichtungen beteiligen sich an dem Projekt des Kinderschutzbundes.