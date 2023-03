ADAC Pannenhilfe zieht Bilanz

Der ADAC und seine regionalen Mobilitätspartner sind im Jahr 2022 zu 61.215 Einsätzen in Südbaden ausgerückt. Insgesamt verzeichnete der Mobilitätsclub rund 2,9 Prozent mehr Pannen als 2021. Damit ist das Einsatzvolumen der südbadischen Gelben Engel das zweite Jahr in Folge gestiegen. In der Region Südbaden sind aktuell 23 Straßenwachtfahrer unterwegs, um Autofahrern zu helfen. „Für zusätzliche Anfragen bei der Pannenhilfe hat eine Kältewelle im Dezember 2022 mit mehrtägigen Minustemperaturen am Tag und in der Nacht geführt“, erklärt Markus Loh, Bereichsleiter Pannenhilfe Baden. So fiel auch der arbeitsreichste Tag für die südbadischen Gelben Engel in diesen Zeitraum: Am Montag, den 12. Dezember 2022 wurden die Straßenwachtfahrer 351 Mal zu Hilfe gerufen. Sonst sind es durchschnittlich 168 Einsätze am Tag. Im gesamten Bundesland Baden-Württemberg zählte der Club im vergangenen Jahr 436.925 Einsätze, 2021 waren es 436.399.