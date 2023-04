Acht Schüler bei Jugend forscht

Acht Schülerinnen und Schüler des phaenovum Schülerforschungszentrum Lörrach-Dreiländereck waren mit vier Projekten am 58. Landeswettbewerb „Jugend forscht“ vertreten, der vom 29. – 31. März 2023 am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) stattfand. Dabei wurden gleich zwei Landessiege, ein 2. Platz, sowie mehrere Sonderpreise erzielt. Die Landessieger*innen treten nun vom 18.-21. Mai in Bremen am Bundeswettbewerb von Jugend forscht an.

Die Jungforscher*innen Donat Miftari (16 Jahre) und Joséphine Griep (15 Jahre), beide vom Hans-Thoma-Gymnasium Lörrach, holten mit ihrem Projekt „Rolling Balls – Die physikalische Untersuchung des Rollverhaltens auf Sand“ den Landessieg im Fachgebiet Physik. Betreut wurden sie von Pirmin Gohn. Zusätzlich erhielten Donat und Joséphine als Sonderpreis ein Forschungspraktikum Mathematik / Physik der Universität Stuttgart. Gestiftet wird dieses Forschungspraktikum von der Universität Stuttgart und der Stuttgart School for Talents.

Im Fachgebiet Biologie erzielte Julian Kehm (17 Jahre) von der Mathilde-Planck-Schule in Lörrach mit seinem Forschungsprojekt „Das schicke Stadtleben – Fledermausquartiere in Lörrach“ den ersten Platz. Er erhielt außerdem einen Sonderpreis Biodiversität und Naturschutz, gestiftet von Naturschutzbund Deutschland e. V. (NABU) und Naturschutzjugend (NAJU). Dieser beinhaltet eine einjährige, kostenfreie Mitgliedschaft bei NAJU. Anne Renate Spanke hat Julian mit seinem Projekt betreut.

Paula Fischer (15 Jahre) und Emma Reither (16 Jahre), beide Hans-Thoma-Gymnasium Lörrach, stellten ihr Projekt „Bromelain und Papain gegen Zöliakie“ im Fachgebiet Chemie vor und wurden dafür mit dem 2. Platz ausgezeichnet. Ulla Plappert-Helbig und Christiane Talke-Messerer betreuten die beiden Jungforscherinnen.

„Stratosphärenballon zur Analyse der CO2 Konzentration in der Atmosphäre“ hieß das Projekt, mit dem Felix Napp (16 Jahre), Marco Buckel (16 Jahre) und Simon Hurth (15 Jahre) vom Hebel Gymnasium in Lörrach am Landeswettbewerb teilnahmen. Sie erhielten dafür zwei Sonderpreise: ein Jahresabonnement der Zeitschrift „bild der wissenschaft“, gestiftet von der experimenta gGmbH, dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und dem natec Landesverband sowie ein Forschungspraktikum am Institut für Experimentelle Teilchenphysik (ETP) am KIT. Christian Scheppach und Thilo Glatzel betreuten die drei phaenovum-Jungforscher.

Für Julian Kehm, Joséphine Griep und Donat Miftari geht es nun vom 18. – 21. Mai 2023 nach Bremen. Sie vertreten Baden-Württemberg beim 58. Bundeswettbewerb.

Außerdem sind alle Landessieger*innen eingeladen, an der Abschlussveranstaltung der Nobelpreisträgertagung 2023 in Lindau teilzunehmen.