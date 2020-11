Bodensee-Oberschwaben

Langenargen:

Ole Münder konnte die Bürgermeisterwahl in Langenargen im Bodenseekreis nach dem zweiten Wahlgang knapp für sich entscheiden. In Tengen im Kreis Konstanz bleibt Marian Schreier im Amt, nachdem der 30-Jährige bei der Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart nur knapp unterlag

Friedrichshafen

Der VfB Friedrichshafen ist weiter auf Erfolgskurs. Der Bundesligist setzte sich bei den Giesen Grizzlys sicher mit 3:0 durch und ist mit 15 Punkten nach sechs Spielen Spitzenreiter.

Frickingen

Beim Einparken seines Wohnmobils hat ein Mann in Frickingen eine Familienangehörige eingeklemmt und tödlich verletzt. Die 71-Jährige hatte ihrem Bruder helfen wollen, das Wohnmobil in die Garage zu fahren. Die Frau wurde daraufhin zwischen Fahrzeug und Garagenwand eingeklemmt.