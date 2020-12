Bodensee-Oberschwaben

Ravensburg

Im Kreis Ravensburg wird es ab dem kommenden Jahr fünf sogenannte Pflegestützpunkte geben. Laut dem Landratsamt können sich dort Bürger kostenlos zu sämtlichen Fragen rund um die Themen Alter, Pflege, Krankheit und Behinderung beraten lassen.

Meckenbeuren

Demos bei Stiftung Liebenau. Rund 50 Beschäftigte haben gestern vor dem Hauptsitz der Stiftung Liebenau in Meckenbeuren demonstriert.

Sie fordern einen Tarifvertrag für die Mitarbeiter der Tochterfirma „Liebenau Leben im Alter“, die derzeit unter schlechteren Bedingungen arbeiten müssen

Konstanz

Verteilung von Intensivpatienten wird regional koordiniert: Covid-19-Intensiv-Patienten in Südbaden können ab sofort bei Überlastung auf freie Intensiv-Betten in anderen Regionen umverteilt werden.

Koordiniert wird die Verteilung in Südbaden und dem Kreis Konstanz zentral durch das Universitätsklinikum Freiburg.

Bad Schussenried

Brand in Mehrfamilienhaus

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Bad Schussenried im Kreis Biberach ist gestern Sachschaden in Höhe von 250.000 Euro entstanden. Das Feuer brach nach Angaben der Polizei aus noch ungeklärter Ursache in einer Dachgeschosswohnung aus.