News-Update

Hochrhein

Südbaden

Das Corona-Impfzentrum in der Messe Freiburg ist startklar. Sobald ein Impfstoff verfügbar ist, können hier täglich rund 1 500 Menschen nach Anmeldung geimpft werden. Der offizielle Start ist für den 14. Dezember geplant.

Tuttlingen

Wegen der hohen Corona-Zahlen sind in den Kreisen Tuttlingen und Schwarzwald-Baar weitere Einschränkungen geplant. Darunter fallen, laut Tuttlingens Landrat, eine erweiterte Maskenpflicht und weitere Kontaktbeschränkungen.

Weil am Rhein

Die Initiative "1000 Bäume in zehn Jahren" in Weil am Rhein kann für das erste Jahr eine erfolgreiche Bilanz verbuchen: Die ersten 100 Bäume sind gesetzt. Mit der Langzeitaktion will die Stadt für ein besseres Stadt-Klima sorgen.