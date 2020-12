News-Update

Bodensee-Oberschwaben

Oberschwaben

Personalnot in den Pflegeheimen

Wegen der Corona-Pandemie haben einige Alten- und Pflegeheime in der Region Bodensee-Oberschwaben mit Personalengpässen zu kämpfen. Besonders akut ist die Lage im Margarete-Blarer Haus in Konstanz, dort fallen derzeit 15 der 70 Mitarbeiter wegen Corona aus.

Friedrichshafen

VfB verliert letztes Vorrundenspiel

Nach zwei Siegen haben die Volleyballer des VfB Friedrichshafen ihr drittes Spiel beim Vorrundenturnier der Champions League verloren. Mit 3:0 unterlag der VfB dem gastgebenden Team Trentino Itas.

Singen

Weiterhin zertifizierte Premium-Wanderwege am westlichen Bodensee.

Der Albertine Steig bei Rielasingen-Worblingen, der Hewensteig bei Engen, der Hohentwieler bei Singen und die Wannenbergtour bei Tengen dürfen sich drei weitere Jahre „Premium-Wanderwege“ nennen. Das Qualitätssiegel verleiht das deutsche Wanderinstitut an die Wanderwege wegen ihrer hervorragenden Beschilderung und des hohen Erlebniswerts.