News-Update

Bodensee-Oberschwaben

Oberschwaben

Eine Diebstahlserie bei Landwirten im Raum Bodensee-Oberschwaben beschäftigt die Polizei. Unbekannte Täter haben an verschiedenen Orten Elektronikteile aus Mähdreschern ausgebaut.

Friedrichshafen

Der Langstreckenläufer Richard Ringer aus Friedrichshafen hat bei seinem ersten Marathon die Olympianorm erreicht. Der 31-Jährige konzentriert sich seit zwei Jahren auf internationale Wettkämpfe und will nächsten Sommer bei den Olympischen Spielen in Tokio starten.

Vorarlberg

Mann bei Schneeräumarbeiten abgestützt

Bei Schneeräumarbeiten ist gestern ein Mann in Vorarlberg mit seinem Kleintracktor knapp 25 Meter in steil abfallendes Gelände gestürzt. Der 59-Jährige wurde aus seinem Traktor geschleudert und kam verletzt ins Krankenhaus.

467 Corona-Fälle bei Massentests festgestellt

Bei den Vorarlberger Corona-Massentests am Wochenende ließ sich das Virus bei fast 500 Personen nachweisen. Zwischen Freitag und Sonntag wurden mehr als 100.000 Schnelltests durchgeführt.

Lindau

Wegen dem Verstoß gegen die Corona-Verordnung musste die Polizei am Wochenende eine private Party in Lindau auflösen. Mehrere Jugendliche feierten lautstark in einer Wohnung – dazu fanden die Beamten Rauschgift wie Kokain und Cannabis.

Konstanz

Der Konstanzer Kreistag entscheidet heute über das Haushaltsdefizit. Wegen der Corona-bedingten Mehrausgaben rechnet der Kreis mit einer Kreditaufnahme von fast 10 Millionen Euro.