News-Update

Bodensee-Oberschwaben

Friedrichshafen

Die große Fahrradmesse Eurobike soll im September kommenden Jahres in der Messe Friedrichshafen stattfinden.

Schon Ende Juli sollen Fachhändler, Hersteller und Presse in Frankfurt am Main vorab Einblick in die Neuheiten der Messe bekommen.

Bregenz

Österreich lockert den harten Lockdown und die Corona-Regeln.

Geschäfte, Schulen und Museen in Vorarlberg dürfen wieder öffnen und die Kontaktbeschränkungen werden gelockert, allerdings bleibt die Gastronomie geschlossen.

Sigmaringen

4 Jahre Haft wegen Geiselnahme im Landratsamt:

Nach einer Geiselnahme im Landratsamt Sigmaringen ist der Angeklagte jetzt zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Weil er keine Arbeitserlaubnis bekam, hatte der Mann vergangenen Juni eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und festgehalten.