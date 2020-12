Bodensee-Oberschwaben

Oberschwaben

Bekanntgabe der Standorte für Corona-Impfzentren:

Das baden-württembergische Sozialministerium hat die Standorte für die Corona-Impfzentren in den Landkreisen bekanntgegeben. Im Kreis Biberach wird es die Gemeindehalle in Ummendorf sein. Für den Kreis Konstanz beispielsweise entsteht das Impfzentrum in der Stadthalle Singen. Geplant sind bis zu 800 Impfungen täglich beginnend ab Mitte Januar.

Friedrichshafen

„Landshut“ nun doch nicht am Bodensee?

Der Streit um die historische Lufthansa-Maschine "Landshut" ist offenbar doch nicht zu Ende. Berichten zufolge prüft Kulturstaatsministerin Grütters, die „Landshut“ am Sitz der Bundespolizeidirektion in Nordrhein-Westfalen auszustellen. Erst vergangene Woche hatte der Haushaltsausschuss 15 Millionen Euro für die Ausstellung der Maschine am Bodensee bereitgestellt.

Der Sportkreis Bodensee hat die Rennradfahrerin Liane Lippert aus Friedrichshafen für ihre Erfolge geehrt. Die 22-jährige fährt seit zwei Jahren für das niederländische Profiteam Sunweb.

Bad Schussenried

November bringt Wärmerekord am Bodensee und in Oberschwaben.

Die Wetterwarte Süd in Bad Schussenried im Kreis Biberach zieht für den November eine Bilanz mit einem neuen Rekord: Der 2. November war in der Region Bodensee-Oberschwaben der wärmste seit Beginn der Messungen.