4. Baden-Württemberg-Report auf Initiative der Privatradios

In der ersten Novemberausgabe des Baden-Württemberg-Reports zeigt sich ein ganz klares Bild gegen die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft in Katar: Nur 12 % der Männer und nur 4 % der Frauen freuen sich aktuell auf die WM. Zudem spricht sich die Hälfte der Menschen im Südwesten sogar für einen Boykott durch die deutsche National-Elf aus. Nur jeder Fünfte will die WM verfolgen. Ausschlaggebend ist vor allem der schlechte Umgang mit Menschenrechten und Umweltschutz.