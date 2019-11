3 Wochenendtrips über Allerheiligen

Feiertag… verlängertes Wochenende… Schmuddelwetter… Was passt da besser als Entspannung und Zeit zu zweit.

Das sind unsere 3 Top-Ausflugsziele bei uns in der Heimat:

Vogter Adler im Allgäu

Der Vogter Adler ist ein schönes altes Fachwerkhaus in Vogt, in dem mittlerweile ein Bio-Hotel untergebracht ist.

Bio-Hotel heißt in diesem Fall: nachhaltiger Tourismus, 100% Bio aus der Küche und umweltfreundliche Energienutzung.

Entspannung am Wochenende – und das auch noch im Einklang mit der Umwelt.

Wellnesshotel Bercher

Wellness und Wohlfühlen zwischen Schwarzwald und Hochrhein – das geht z.B. in Waldshut-Tiengen im Wellnesshotel Bercher. Da gibt es einen Spa-Bereich und eine Sauna-Welt. Und wenn das Wetter mitmacht, lohnt sich ein Ausflug an den Rhein oder in den Schwarzwald.

Herbstzeit ist Thermenzeit

Was gibt’s denn Schöneres als bei diesem Hundewetter in der Therme im Warmen zu sitzen und es sich gut gehen zu lassen. Große schöne Thermen am See gibt’s in Konstanz, Meersburg oder Überlingen.