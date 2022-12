Die Malteser haben wieder Geschenke für Bedürftige verpackt. 168 sind es in diesem Jahr und die gehen an Bedürftige. Vorgeschlagen wurden sie von verschiedenen Einrichtungen wie vom Jugendamt, der Jugendhilfeeinrichtung Pro Juve, den Sozialstationen der Caritas-Werkstätten und den Pflegeheimen in Bad Säckingen. Die Päckchen werden dann von den Einrichtungen an die Menschen verteilt.