139 Paar Damenschuhe sind ab heute im Schlosspark Bad Säckingen im Landkreis Waldshut aufgestellt. Jedes Paar Schuhe soll an eine Frau erinnern, die durch die Gewalteinwirkung eines Mannes gestorben sind. Initiiert hat die Aktion der Zonta-Club Bad Säckingen Hochrhein im Rahmen der Aktion „Orange the World“, die sich weltweit gegen Gewalt an Frauen einsetzt.