11.09. – Tag der Wohnungslosen

Heute ist Tag der Wohnungslosen. Und auch bei uns in der Heimat gibt es leider viele wohnungslose Menschen.

Wir haben mal mit Florian Nägele gesprochen. Er ist Leiter der Arkade ev. im Bereich Wohnungslosenhilfe in Ravensburg und Friedrichshafen.

Wie viele Wohnungslose gibt es allein in Friedrichshafen?

Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen wohnungslos und obdachlos?

Und wie geraten Menschen in die Obdachlosigkeit?

Warum entscheiden sich dann trotzdem viele auf der Straße zu leben?